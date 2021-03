¿De dónde salían las armas que le implantaban a víctimas de falsos positivos?

En Sigue La W, Jaqueline Castillo, representante de las madres de Soacha, comentó que “participamos en las versiones que dio el Coronel Tamayo”, por lo que afirmó que “no da la verdad plena, habla de lo que le conviene”.

Si bien el coronel en retiro Tamayo “reconoce cínicamente” algunas ejecuciones extrajudiciales, Castillo dijo que Tamayo confesó desconocer los sucesos de Soacha “debido a que los conoció luego de los crímenes”. El coronel “ice que los calificaban según las bajas y esto era lo más importante”.

“En este largo trabajo de 13 años sabemos que esto venía de los altos mandos. No pueden decir que no sabían. Con esta cifra que acaba de emitir la JEP (la de 6,402 falsos positivos entre 2002 y 2008), hemos recibido muchos mensajes sobre muchachos desaparecidos. Hay personas que no han logrado recuperar los restos de sus hijos”, aseveró.

“En las versiones que conocemos se sabe que él sí tenía conocimiento y todavía sigue diciendo cínicamente que él no conocía estos hechos”, indicó.

Le puede interesar:

El teniente coronel (r) Álvaro Diego Tamayo es uno de los principales militares señalados de ser responsables de los falsos positivos ocurridos en Ocaña y cuyas víctimas fueron jóvenes reclutados en Soacha. Este alto oficial le reconoció a la JEP que por lo menos tuvo responsabilidad directa en dos de 25 homicidios y confesó que armas incautadas en operativos o caletas no se entregaron a la fiscalía porque estas eran utilizadas para dar falsos resultados operacionales.