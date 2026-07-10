Nuevo atentado contra el Oleoducto Caño Limón – Coveñas

Ecopetrol informó a través de un breve comunicado que activó el plan de contingencia del Oleoducto Caño Limón-Coveñas al registrarse el sábado pasado un nuevo atentado al sistema de transporte en jurisdicción de la vereda La Colorada, municipio de Arauquita, departamento Arauca.

Según el informe, el ataque produjo rotura del oleoducto y caída de producto a un caño temporal seco. Como parte del plan de contingencia se instaló un punto de control alternativo sobre el caño a 300 metros del punto del evento.

La petrolera confirmo que el hecho fue reportado a los consejos territoriales para la Gestión del Riesgo de Desastres de Arauquita, del departamento de Arauca, a Corporinoquia y a la empresa del acueducto de este municipio.

En lo corrido del año 2019, se han registrado seis atentados al oleoducto en Norte de Santander y Arauca. Ecopetrol rechazó enfáticamente estas acciones ilícitas que ponen en riesgo la integridad de las personas, afectan gravemente el medio ambiente, impiden el bienestar de las comunidades y el normal desarrollo de las actividades petroleras.