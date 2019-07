Nuevo 'round' en el Congreso para proyecto de borrón y cuenta nueva en centrales de riesgo

Los senadores Luis Fernando Velasco (Partido Liberal) y David Barguil (Partido Conservador) volvieron a presentar el proyecto de ley que busca establecer una amnistía que permita que, por una sola vez, los colombianos que paguen sus deudas en los seis primeros meses de vigencia de la ley salgan de las centrales de riesgo.

"Esta gente podrá volver a obtener un crédito, generando un consumo necesario para activar la economía del país", señaló el senador Velasco.

El proyecto establece medidas adicionales como la obligación de notificar dos veces antes de reportar a quienes deban menos del 20% del salario mínimo y un límite de dos años el reporte de quien haya saldado su deuda.

“Muchos colombianos nos han escrito pidiéndonos que no desfallezcamos en el trámite de este proyecto que beneficia a miles de ciudadanos. Vamos a insistir, vamos a dar la lucha para que sea aprobado con el apoyo de nuestros colegas de la Cámara y de Senado de los distintos partidos. Es una amnistía por una sola vez, aquí no puede seguir corriendo esa historia falsa que el proyecto incentiva la cultura de no pago. ¡No es cierto!”, señaló el senador Barguil.