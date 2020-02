Nuevos cuestionamientos a expresidente de la ANH

Después de que el saliente presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Luis Miguel Morelli asegurara en entrevista en W Radio que no conocía la relación entre Felipe Amaya Monsalve, representante legal de Ab consultores (con quien firmó un cuestionado contrato de arrendamiento en la Ciudadela Empresarial Luis Carlos Sarmiento) y Marcela Bejarano, directora de FFNAR, y ex secretaria privada del Minminas,W Radio no solo confirmó que Bejarano y Amaya son pareja, sino que conocimos en exclusiva un video en el que aparece Morelli, promocionando a FFNAR el 27 de mayo, un mes antes de la polémica firma del contrato de arrendamiento, contrato que se firmó el 12 de Julio de 2019.

Este fondo es el mismo que estaba promoviendo la señora Marcela Bejarano, directora del fondo de fortalecimiento naranja para las regiones, 1 mes antes de la firma del contrato.

Morelli, quien es investigado por la Contraloría por estos presuntos sobrecostos en el alquiler de las oficinas, afirmó en la W Radio que" si bien existe un contrato de arrendamiento y otras denuncias, está claro que ese contrato (...) contó con el aval del Ministerio de Minas.

Sin embargo, La W supo que el contrato de arrendamiento fue firmado exclusivamente por la VP de Operaciones y Regalías de la ANH sin que mediara el director de Hidrocarburos del Ministerio, quien era el único funcionario habilitado para aprobar dicha contratación.



Acá quedan varias preguntas:

¿Por qué estos videos que estaban en las redes de FFNAR además de fotos en las que aparece el señor Morelli con la señora Bejarano promoviendo el fondo fueron eliminados?

¿Por qué estos videos fueron grabados en las instalaciones de las oficinas de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, si eran para promover a FFNAR?

¿Cómo se explica que Morelli haya sido un “validador” de ese fondo, que después fue el mismo que estuvo en la cadena de subcontratación del arrendamiento?