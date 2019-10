Nunca hemos tenido desacuerdos con la mininterior: vicepresidenta sobre protesta social

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se refirió a la controversia en torno a la regulación de la protesta social y aclaró que no hay diferencias con la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.

“Nunca hemos tenido desacuerdos porque lo que dijo la ministra es exactamente lo que creemos nosotros, el Gobierno no va a presentar ningún proyecto en el Congreso pero eso no quiere decir que no haya ningún partido que de pronto tenga la iniciativa”,’ dijo.

Además dijo que si hay alguna colectividad que presente la iniciativa, y obtenga las mayorías, el Gobierno tampoco podrá oponerse.

“Defenderemos el derecho de la sociedad de evitar el vandalismo y la destrucción que muchas veces, con el pretexto de la protesta, lo que quieren es desestabilizar a la sociedad y a un Gobierno. Y lo que está pasando en Ecuador, eso no es coincidencia, ahí hay muchas expresiones que sabemos que se están infiltrando con intereses ajenos que buscan desestabilizar”, advirtió.

