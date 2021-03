Nunca le he propuesto al Archivo General publicar una autobiografía: María Juliana Ruiz

La primera dama de la Nación, María Juliana Ruiz, aclaró que nunca ha pedido publicar su autobiografía con recursos públicos, como lo aseguró un medio de comunicación.



Ruiz informó que su propuesta busca rescatar la memoria histórica de la gestión social, para visibilizar y reconocer el rol de las primeras damas en Colombia.



“Para quienes me conocen saben que no tengo interés de protagonismos y para quienes no me conocen deseo dejar claro que mi actuar jamás lo motiva ni la vanidad ni el egocentrismo”, escribió.

Adicionalmente, el Archivo General de la Nación aclaró que hasta la fecha no ha destinado recursos para la realización la supuesta biografía de la primera dama Maria Juliana Ruiz, ni de ninguna otra persona, “bajo los principios rectores de la administración pública, dentro de la más absoluta transparencia y en el marco de perfecta legalidad”.



El Archivo explicó que está realizando una investigación en los fondos documentales para recuperar el patrimonio histórico de la labor realizada por las primeras damas de la Nación desde el siglo XX, “destacando el carácter histórico de este rol, no de una primera dama en particular”.

“Reiteramos, de modo enfático, que de ninguna manera ha existido solicitud alguna dirigida al Archivo General de la Nación para la elaboración de un documento biográfico de la primera dama”, cita el comunicado.