Obra de pista atlética de Barranquilla cumple 2 años de retraso

La pista atlética del Estadio Metropolitano de Barranquilla, que debía ser entregada junto a las obras de remodelación programadas para el Mundial de fútbol Sub 20 del año 2011, todavía no ha sido terminada cumpliendo así ya dos años de retraso en lo programado inicialmente.Esta situación colmó la paciencia de los deportistas del departamento del Atlántico, quienes dijeron a www.wradio.com.co que es increíble que tras dos años todavía no cuenten con un espacio para realizar sus entrenamientos., dijo que "ya casi vamos a realizar la instalación de la pista sintética. Sólo falta que visto bueno de la obra civil".Sin embargo, esta no es la primera vez que el secretario asegura que la obra ya está a punto de ser entregada. En meses anteriores se comprometió a que la entrega sería en diciembre de 2012 y luego dijo lo mismo para marzo de 2013.Mientras tanto, la superficie sintética de la pista atlética reposa desde hace meses en una bodega del Estadio Metropolitano.