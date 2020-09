Opiniones sobre la creación de una Comisión alterna para el caso Uribe

En días pasados, en Sigue La W, el senador Gustavo Petro, habló sobre descartar el nombramiento de un fiscal Ad Hoc y propuso crear una Comisión Judicial para la revisión del caso del exsenador Álvaro Uribe Vélez. Frente a este tema, el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Iván Velásquez, dijo que eso se realiza para un tema en específico y ante las denuncias del Senador, Iván Cepeda, que originaron la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe, expresó que la posibilidad de una Comisión es viable: "hay que ver con objetividad la independencia de los órganos de control".

Asimismo, Julián Quintana, abogado penalista y exdirector del CTI, señaló que hay que confiar en las instituciones que tiene Colombia: "no me suena crear eso porque en Colombia hay justicia, hay justicia que da resultados y tenemos una Fiscalía fortalecida". Además, fue enfático al decir que sí hay transparecia en relación al caso del exmandatario y que se deben eliminar las "ideologías políticas" en estos temas.

Por su parte, Ángela Buitrago, exfiscal delegada ante la Corte Suprema, también dijo que no es cierto que se dude de la Corte Suprema y que "no se puede crear a cada rato tribunales Ad Hoc". Por lo que su llamado fue a la confianza, pero agregó que tiene preocupación porque, en caso dado que aparezca un fiscal Ad Hoc, la terna es dada por la presidencia y no sería conveniente.

Ante esto, Quintana argumentó que es absurdo que se esté señalado o estén diciendo que el fiscal debe declararse impedido, ya que "no existen pruebas de que esté impedido". "El fiscal no ha recibido el proceso (...), hay independencia, a la justicia colombiana hay que apoyarla".

Par el exmagistrado, quien también fue comisionado internacional contra la impunidad en Guatemala, en Colombia no hay "objetividad", por lo que sí ve necesaria la creación de un Tribunal de Honor para el caso Uribe; mientras que la exfiscal delegada y el exdirector del CTI argumentan que la confianza en la justicia colombiana es la clave.