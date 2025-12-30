AFIDRO alerta sobre crisis en la Nueva EPS tras suspensión de servicios farmacéuticos

La crisis que atraviesa el sistema de salud en Colombia se ha agudizado tras el anuncio de Colsubsidio, uno de los principales gestores farmacéuticos, de suspender la dispensación de medicamentos a la Nueva EPS a partir del 1 de enero de 2026.

Esta medida es un reflejo claro de las deficiencias en las EAPB, una situación que ha sido documentada en el reciente informe de la Contraloría General de la República, que analiza las intervenciones realizadas entre 2019 y 2024.

AFIDRO expresó su preocupación ante los hallazgos de la Contraloría, que revelan que el 75% de las EAPB intervenidas, incluida la Nueva EPS, tienen un desempeño “medio-bajo” y no muestran mejoras significativas en su sostenibilidad financiera. Esto ha dejado a 29,25 millones de colombianos, el 58% de la población asegurada, sin un acceso garantizado a medicamentos y servicios esenciales. Los problemas no solo son financieros, sino que también afectan la calidad de los servicios de salud, poniendo en riesgo la atención a pacientes crónicos, oncológicos y a quienes dependen de tratamientos vitales.

Además la Contraloría proyecta un panorama alarmante: la probabilidad de una crisis del sistema de salud pasó del 30% en 2019 al 49,5% en 2024, con una estimación de 60,4% para 2026.

Crisis financiera y operativa en la Nueva EPS

El retiro de los servicios farmacéuticos a la Nueva EPS no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de un sistema que acumula deudas millonarias, con un pasivo de $9,3 billones de pesos con la red de salud. En algunos procesos de liquidación, los gastos administrativos superan el 50% de los recursos disponibles, mientras que la cartera vencida ha aumentado un 70%, lo que hace inviable la operación de proveedores y operadores logísticos.

Ignacio Gaitán, presidente ejecutivo de AFIDRO, advirtió que la suspensión de los servicios farmacéuticos a la Nueva EPS era previsible.

“Lo preocupante es que esto es solo el principio. Detrás de estas cifras hay pacientes crónicos sin acceso a medicamentos, personas en tratamiento oncológico sin continuidad terapéutica y trabajadores de la salud sin insumos. El informe de la Contraloría confirma lo que veníamos advirtiendo: las intervenciones no han funcionado y los modelos de control han resultado ineficaces”, señaló.

Fracaso en los procesos de liquidación

El informe de la Contraloría también documenta un patrón de fracaso en los procesos de liquidación de las EAPB intervenidas. De los $3,05 billones en cuentas por cobrar de las entidades liquidadas, solo se ha logrado recuperar el 6,07%, es decir, apenas $185.000 millones. A pesar de que la mayoría de las entidades reportan un cumplimiento del 90% de sus planes, solo han pagado entre el 35% y el 40% de sus deudas, lo que demuestra que los mecanismos de evaluación miden actividades, pero no los resultados reales.

Además, persisten deudas por $770 mil millones con las Empresas Sociales del Estado (hospitales públicos), lo que compromete la operatividad de los centros de salud y la atención a los pacientes más vulnerables.