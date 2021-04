Organizaciones sociales piden suspender decisiones a favor del regreso del glifosato

Por medio de una carta, 39 oenegés le solicitaron a la Corte Constitucional (que revisa una tutela interpuesta por las organizaciones) que profiera una medida cautelar de suspensión al Plan de Manejo Ambiental aprobado por la ANLA (paso fundamental para el regreso de la aspersión con glifosato a cultivos ilícitos), debido a que consideran que en su aprobación se vulneró el derecho a la consulta previa de las comunidades.

De acuerdo con las organizaciones, las audiencias adelantadas por la ANLA en diciembre del 2020 para dar a conocer el plan a la población no garantizaron su participación total.

"Solicitamos a la Corte que cese de inmediato esa posibilidad y que se permita un estudio a fondo de las situaciones que se están viviendo en relación no solamente al panorama técnico científico sino además la violación al derecho de la consulta previa" indicó César Santoyo, director del Colectivo Orlando Fals Borda.

Asimismo, criticaron el plan en puntos como las técnicas de aplicación focalizada del herbicida en los campos colombianos, señalando que no es claro cómo harán para que no termine afectando cultivos lícitos y comunidades.

"Que se compruebe que realmente el glifosato no afecta la salud, no afecta el medio ambiente y que el gobierno no le siga mintiendo al país, esta es una política fracasada, el Gobierno le está haciendo conejo a los Acuerdos de Paz" expresó Alirio Uribe, representante del Colectivo José Alvear Restrepo.

Las organizaciones consideraron inadmisible que el Gobierno avance en la reglamentación del regreso de la aspersión aérea con glifosato cuando en las dos instancias anteriores de la mencionada tutela los jueces han fallado en favor de las comunidades ordenando que sean consultados.