Pedimos ayuda en tramitología para repatriar a Miguel Ángel: Aurora Camacho

Aurora Camacho, mamá de Miguel Ángel, modelo colombiano que falleció en EEUU en un accidente de tránsito, después de 15 días su cuerpo no ha podido ser repatriado, habló en La W sobre lo difícil que ha sido traer el cadáver de su hijo a Colombia.

En primer lugar, contó cómo fue el accidente que le quitó la vida a su hijo, “Miguel Ángel me dijo que estaba muy feliz en Estados Unidos trabajando. Él nos colaboraba económicamente. El jefe me llamó y me dijo que mi hijo había tenido un accidente en una moto”.

“Él me decía que iba a ahorrar para llevarme a conocer los Estados Unidos. Cuando llegó se compró un carro, después como le gustaban las motos, le compró una moto a un amigo” explicó.

Camacho aseguró que el sueño de Miguel Ángel era tener un buen trabajo, “quería estar en los Estados Unidos. Sabía que había que trabajar duro, él hizo unos pinitos en academias de modelaje, después de eso pudo obtener la visa y se fue a trabajar en Dallas. Allá buscó trabajo como modelo”.

“La última llamada fue por Whats App, habló con todos, con sus abuelos, con todos. Ese día me contaba que estaba contento y me pasaba fotos” reveló.

De acuerdo con Camacho, llevan una semana en Estado Unidos y no han podido repatriar el cuerpo. “Los funcionarios nos han acompañado pero económicamente no nos pueden ayudar. Los costos son muy altos”.

Además, afirmó que “se necesitan 10 mil dólares para la repatriación. La gente nos ha colaborado, pero no nos alcanza. Han ayudado los amigos de Miguel Ángel. Abrimos una cuenta y ahí nos han colaborado”.

“El cajón que nos pidieron, el que exigían lo tuvimos que comprar en 1700 dólares, que era el precio más barato de lo que exigían” añadió.

Camacho aseguró que desea enterrar a su hijo en Colombia y que, ya recogieron el dinero necesario para la repatriación pero que lo que realmente necesitan es ayuda con la tramitología. “Ya llevamos 16 días en esto, ya queremos que él tenga su descanso” puntualizó.