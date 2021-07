Personas que llegan a UCI por COVID-19 en su mayoría no se han vacunado: Gobierno

El director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, informó que la próxima semana llegarán a Colombia cerca de 308.000 dosis de Pfizer, en la última semana de julio llegarán 400.000, en agosto serán 1.9 millones de dosis y en septiembre llegará otro cargamento de 1.9 millones de dosis.



A propósito de la disponibilidad de vacunas, les hizo un llamado a quienes no han atendido la convocatoria.



“Las cifras de las personas que están llegando hoy a UCI, a hospitalización, son mayoritariamente personas que no se han aplicado la vacunación, personas mayores de 60 años que pese a haber estado priorizadas, pese a haber estado agendados, no asistieron, no se vacunaron y esto lleva a estos riesgos. Fundamental, vacunémonos”, dijo.



Y agregó que el país tiene los biológicos disponibles y la capacidad de aplicarlos.



También indicó que durante este mes Colombia recibirá las primeras 200.000 dosis de Moderna y 1 millón de dosis de AstraZeneca.