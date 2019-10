Pese a la caída del precio del café, Colombia tiene con qué defenderse, según la FNC

En momentos en que los bajos precios internacionales del grano amenazan la sostenibilidad de la producción de café en diversos países, el Gerente General de la Federación Nacional de Cafeteros, Roberto Vélez, aseguró que Colombia tiene con qué defenderse, refiriéndose principalmente a la calidad del café nacional.

Las declaraciones de Vélez, se dieron en la inauguración de la edición 2019 de Cafés de Colombia Expo, en la que de paso, el dirigente gremial, se mostró inconforme con el precio que la industria del sector está pagando a los productores del grano, asegurando que no le parece ético, ni moral.

En sus observaciones el gerente de la FNC, también dijo que “el precio del café sigue estando por debajo de un dólar, que a mí me parece increíble, increíble, ojo, yo se lo dije a la industria internacional, ojo con estos niveles de precio, nos ponen en la situación en tener que vender por debajo de nuestro costo de producción, no solamente en Colombia, si no en todos los países de producción de cafés finos”.

Por otro lado, el dirigente gremial aludió a los vaticinios del prestigioso experto en desarrollo sostenible Profesor Jeffrey Sachs, quien advirtió que muchas caficulturas que no sean rentables tenderán a desaparecer. Ante lo cual Vélez Vallejo recordó lo que ha planteado antes y en diversos escenarios: que es con la calidad por la que ha apostado la caficultura colombiana desde hace tiempo que esta podrá defenderse en el mercado global, ante competidores que se están marchitando. "Tenemos que seguir trabajando para que Colombia sea lo que ha sido durante todos estos años, el faro de los cafés de calidad en el mundo, los competidores se están marchitando… a esos niveles de precio los cafés de alta calidad empiezan a trastabillar, pero mientras Colombia tenga institucionalidad, la Federación de Cafeteros, a los caficultores no los vamos a dejar salir del mundo del café, no nos van a sacar y nos vamos a adueñar del mundo del café de alta calidad porque nos pertenece", añadió.

La Federación Nacional de Cafeteros también invitó a que Colombia eleve el consumo interno de café, asegurando que están dadas las condiciones para que todos sean expertos en la bebida.