Petro no va a ser presidente porque el presidente voy a ser yo: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial, Sergio Fajardo, habló con Vicky Dávila sobre sus impresiones de la política y el desarrollo del Gobierno actual.

En primer lugar, dijo que “es increíble el esfuerzo físico que exige una campaña política (...) cuando termina la campaña, hay un bajón tremendo y hay que descansar, Yo lo hice viendo ballenas”.

También habló del apodo que le han puesto desde las elecciones de 2018, “si me dicen "tibio" por no haber votado por Gustavo Petro en segunda vuelta, entonces sí, soy un "tibio"”

“Vivo bajo un principio que, por lo general lo cumplo, y es tratar a las demás personas como quiero que me traten a mí. De parte mía, nunca encontrará ninguna agresión, no entiendo a quienes dicen que si uno no está con ellos está contra ellos y tiene que buscarse una trinchera, así no es” afirmó.

De otro lado, manifestó que “ya es suficiente estar hablando de Santos, hace un año que él ya no está”.

Además, dijo que “cuando nadie escucha, no se sabe en dónde estamos y caemos en la intrascendencia, que es lo peor que puede pasarle a un Gobierno”.

“Hay una chambonada tras otra y eso es costoso en términos de credibilidad. El Gobierno ha hecho bastantes chambonadas” añadió.

Sobre Bogotá destacó que Claudia es la candidata idónea para dirigir la capital, “Bogotá no es una ciudad alegre que cree en sí misma, hay que recuperar ese sentido de pertenencia. Claudia tiene la personalidad para hacer su trabajo y no estar sometida al miedo”

“He trabajado con ella hace años y hemos estado en muchas instancias, incluso discrepando. Confío en Claudia López, es inteligente, valiente, con capacidad de aprender y entender las cosas” añadió.

También mencionó la situación del metro, “en Bogotá se tiene que avanzar en la construcción del metro. No importa si es subterráneo o elevado, mientras cumpla con todo el rigor que requiere”.

Así mismo criticó la administración de Enrique Peñalosa, “No fue buena la forma de conducir, despreciando a las comunidades y sentir que es un ser superior, es algo equivocada. Las opiniones importan, el otro merece respeto y reconocimiento”.

De otra parte, se refirió a Gustavo Petro y dijo que el exalcalde le ha dicho de todo: “narcotraficante, paramilitar y corrupto. Todo mentiras. No respondo porque es un terreno en que él es experto, es el mundo de la mentira, rabia y agresión”.

Además manifestó con contundencia que “ Petro no va a ser presidente porque voy a ser yo. Nos encontraremos, él tiene gente que lo sigue y lo admira. Él será uno de los rivales”.

“Puedo tener opiniones y pensar ciertas cosas, pero siempre tendré respeto por las instituciones y la corrupción la tenemos que enfrentar” finalizó.