"Pido a Colombia que me vea como Jorge Rodrigo Tovar Vélez, no como el hijo de 'Jorge 40'"

En diálogo con La W, el abogado Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del exparamilitar ‘Jorge 40’, aseguró que las anteriores declaraciones sobre su padre “fueron descontextualizadas” y que nunca ha dicho que él no tiene responsabilidades en las “miles de acciones” que cometió en las Autodefensas Unidas de Colombia.

“Yo soy un joven de 30 años y, para mí, la vida armada simplemente no es una opción, no puedo justificar ni a mi padre ni a alguien que en algún momento pensó en la vida armada como una opción”, señaló.

En cuanto a su nombramiento como coordinador de Víctimas del Ministerio del Interior, Tovar aclaró que reconoce a todas las víctimas del conflicto, independientemente de los victimarios.

“Un mensaje muy claro para todas las víctimas del conflicto armado, no solo para las del Bloque Norte de las Autodefensas, no solo para las víctimas de ‘Jorge 40’: quiero que me den la oportunidad de demostrarles, por medio de mi trabajo, que el anhelo más profundo de mi corazón es trabajar por todas las víctimas del conflicto armado sin excepción alguna”, agregó.

Le puede interesar: No tengo problema con el nombramiento del hijo de Jorge 40: Rodrigo Londoño

Además indicó que a todas las víctimas hay que verlas “con el mismo rasero”.

Frente a la situación judicial de su padre, Tovar aclaró que no es portavoz ni abogado, y que no conoce detalles del proceso, pero que su sueño es que algún día pueda regresar al país para “dar la cara, pero especialmente a todas las víctimas del conflicto armado”.

Finalmente, defendió su hoja de vida, su trayectoria en el trabajo por las víctimas, y aclaró que llegó al Ministerio del Interior por el exviceministro Juan Manuel Daza, actual representante a la Cámara.

“Así como comparto con personas del Centro Democrático, donde tengo muy buenos amigos, comparto con personas del partido FARC donde también tengo buenos amigos. Las diferencias políticas no son barreras para una amistad porque creo que esas barreras han sido lo que no nos ha permitido construir una paz sólida”, enfatizó.