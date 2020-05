No tengo problema con el nombramiento del hijo de Jorge 40: Rodrigo Londoño

En diálogo con La W, el Presidente del Partido Farc, Rodrigo Londoño se refirió al nombramiento de Jorge Rodrigo Tovar en la Dirección de Víctimas del Ministerio del Interior y dijo no tener problema con la designación del hijo del exparamilitar, Jorge 40.

"Me ha quedado la impresión que es una persona comprometida con la paz. Yo en principio no tengo problema con ese nombramiento pero hubiera sido bueno que se concertara con todas las víctimas", señaló Londoño.



El Presidente del Partido Farc también criticó el debate de control político que se llevó a cabo en el Senado sobre los supuestos incumplimientos de los excombatientes y dijo que el Centro Democrático tiene el único propósito de llevarlos a la cárcel.



"Como no pudieron hacer trizas los acuerdos, por lo bien estructurados que están, cambiaron de estrategia", señaló Londoño, quien añadió que muchos de los bienes declarados por las Farc no fueron asegurados por el Gobierno.

La senadora Paloma Valencia, con base en información oficial, señaló que sólo se han entregado $33 mil millones monetizables de los $967 mil millones reportados e hizo un llamado a que se dé la información necesaria para desarticular redes de narcotráfico.



"Si los miembros desmovilizados de las Farc quieren aportar a la construcción de paz y derrotar la criminalidad, ojalá nos ayudaran a combatir el mecanismo mediante el cual obtienen los recursos", añadió.

