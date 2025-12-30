Petro pidió fortalecer sistemas antidrones para las FF.MM: “la ventaja la tiene el narcotráfico”
Así lo aseguró desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en los ascensos militares.
Desde la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, en donde el presidente Gustavo Petro participó en la Ceremonia Militar de Ascensos este 29 de diciembre, se refirió a los ataques con drones en el país.
Por un lado, confirmó que los ataques con drones han dejado 300 personas heridas y 58 muertas en el país. Y aseguró: “La ventaja aérea la tiene el narcotráfico, que puede comprar eso en efectivo, y nuestro aparato administrativo no lo hace”.
De hecho, dijo que lleva “tres años pidiendo sistemas antidrones”, pero no se ha fortalecido en ese sentido. “Un pelotón no va a salir a atacar si no tiene antidrones, porque va derechito a la muerte y viene del cielo, pero del cielo a baja altura”.
También se refirió al ataque con drones y otros contra la base militar de Aguachica, César, que tuvo lugar el pasado 18 de diciembre.
Y aprovechó para hacer un ‘jalón de orejas’ ante las Fuerzas Militares: “El error fundamental de Aguachica es que la guardia no se duerme. Son problemas disciplinarios internos y se dejaron poner una volqueta con tatucos”, dijo.
En ese sentido, anunció que el presupuesto del próximo año priorizará la compra de sistemas antidrones. “El otro año, con el Presupuesto se prioriza la compra de antidrones antes que nada. Está la plata para cubrir buena parte del país, aún no todo, que debe ser todo”, aseguró.