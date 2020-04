Pienso que 'Cosas Bonitas' es mi contribución a la historia del Grupo Niche: Yuri Toro

Durante el programa, uno de nuestros oyentes preguntó a Yuri sobre el día que conoció a Jairo Varela y cómo de dio su entrada al Grupo Niche.

“Recuerdo que estaba en Bogotá, caminando, acababa de salir de mis clases de posgrado, y recibí la llamada del maestro Jairo Varela. Él siempre te habla suponiendo que tú debías saber que era él. Me dijo: ‘oye, ¿cómo estás?, ¿bien o qué?, ¿vos tenés visa? – Y yo, sí, ¿cómo así?”, relató Yuri

El maestro Varela le preguntó si tenía visa americana, sin embargo, en ese momento Yuri no sabía con quién estaba hablando: “dije que sí para no desaprovechar la oportunidad, pero no sabía quién era, luego me dijo que era Jairo Varela y yo respondí, ‘uy, qué pena maestro’”.

Jairo Varela le dijo que era para que entrara al grupo y enviara las pruebas. Así comenzó su historia. Aunque su ingreso no se dio en vida del maestro Varela, sí quedó el precedente de que había un interés por tener a Yuri Toro en el grupo.

Uno de los éxitos recientes del Grupo Niche es ‘Cosas bonitas’, una canción de Yuri considera como su gran aporte a la historia de la agrupación.

Este es un tema escrito por el maestro José Aguirre. Una canción pensada para que Yuri la interpretara.

“José Aguirre me dijo, ‘esta canción la escribí pensando en ti’. La primera vez que la escuché lloré. Él me dijo que esa canción iba a ser un hit. Yo sabía lo mismo”, recuerda Yuri.

Finalmente, para estos días de encierro, Yuri invitó a los oyentes de La W a que se mantengan motivados:

“El miedo es un inhibidor de la vida misma, ahí que ser valientes. El pánico es una de las expresiones más destructivas del miedo. Mi consejo es mantenernos motivados”.