¿Por qué el actor Luis Mesa promueve la legalización de marihuana recreativa?

El actor Luis Mesa explicó en Sigue La W por qué está impulsando el debate para regular el consumo y uso de la marihuana en Colombia, citando ejemplos como el de Canadá.

Manifestó que “Colombia hace cuatro años sacó la ley del cannabis medicinal. Esa ley fue muy buena, pero cuando llegó la implementación creo que lo que pasó fue que les queda muy difícil decir que quieren promover el cannabis medicinal, pero a la vez queremos perseguir a las marihuaneros en las calles”.

Indicó que empezó a promover este tema porque “alguien me ofreció escribir una columna en un medio alternativo, me puse a revisar qué tema era fundamental para el país, y me di cuenta que era la lucha contra la droga. En algún momento, me llegó una información que en Corinto, Cauca, estaban haciendo un evento de cannabis medicinal que estaba patrocinado por el Ejército y la Alcaldía, algo que me sorprendió”.

Por otro lado, dijo que “en este tema, la gente puede cambiar de opinión, es algo muy difícil. Necesitamos borrar esa información mala”. También explicó que “los niños y adolescentes deben estar por fuera de todo consumo psicoactivo porque son cerebros que se deben cuidar”.

Además, Luis Mesa recalcó que “en Colombia, según la última encuesta Nacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas, el 84 % reportó que tomó alcohol alguna vez de su vida, es decir que la gran mayoría de colombianos consumen alcohol”.

Adicionalmente, expresó que “a los que están de acuerdo les digo que no cometan los errores de otras partes en donde ya se han hecho. A lo que están en contra, que nos expliquen bien las razones del por qué no están de acuerdo”.