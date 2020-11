¿Por qué se archivó la investigación sobre el puente Hisgaura? Contralor responde

En diálogo con La W, el contralor general de la República, Carlos Felipe Córdoba, se refirió al archivo de la investigación del Puente Hisgaura, en la vía Curos-Málaga, en Santander.

Se trata de una indagación preliminar por $96.725 millones que inició en 2018 al encontrar presuntos hallazgos fiscales por $8.185 millones.

Así, Córdoba aseguró a este medio que no están de acuerdo con el archivo de la investigación y que se procederá a abrir una nueva indagación preliminar por aspectos que han encontrado recientemente, pero no que no puede mencionar para evitar una recusación.

En esa línea, manifestó que se enteró de esta investigación hace dos semanas y que ordenó abrir una investigación disciplinaria al señor Diego Ospina, quien firma el archivo y es el director de vigilancia fiscal de la Delegatura de Infraestructura de la Contraloría General.

"Nosotros en ningún momento toleramos que se cierre la indagación preliminar. Lo que se pide es que se investigue en control disciplinario al funcionario que la archivó, no compartimos ni yo ni el contralor delegado el hecho de que se haya cerrado el tema autónomamente la investigación por parte de este funcionario", precisó Córdoba en La W.

También agregó: "Hay que reconocer que la Contraloría fue la primera que dijo que ese puente tenía varias problemáticas en su estructura y por eso abrimos las investigaciones".

Frente al silencio de la decisión, debido a que no se comunicó por ningún medio, el contralor señaló que "todo fue silencioso. El director de vigilancia fiscal (Diego Ospina) no consultó el tema, por ello nos causó gran indignación".

Vale resaltar que el documento refiere que contra la presente decisión no procede recurso alguno. Y que es firmado tanto por Diego Ospina como por Fernely Bravo, profesional universitario comisionado.