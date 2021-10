¿Por quién no votarían en segunda vuelta los precandidatos?

Durante el Congreso Nacional de Comerciantes, los precandidatos presidenciales María Fernanda Cabal, Eduardo Verano de la Rosa, Enrique Peñalosa, Juan Manuel Galán y Óscar Iván Zuluaga hablaron de las coaliciones de cara a las presidenciales.



La primera en responder fue María Fernanda Cabal, quien aseguró que “es obvio por quién no votaría”.



“No hay que adivinar, ese es innombrable, no le hagamos propaganda”, dijo.

Y en cuanto a las coaliciones, aseguró que si fuera la candidata única del Centro Democrático le gustaría aliarse con Enrique Peñalosa y Rodolfo Hernández.



A su turno, el precandidato Eduardo Verano de la Rosa aclaró que será respetuoso con el Partido Liberal y hará lo que promueva su colectividad.



El exalcalde Enrique Peñalosa aseguró que no votaría por Gustavo Petro, aunque aclaró que no es porque sea castrochavista y que “no cree que haya sido corrupto”.



“Simplemente es una persona que no produciría buenos resultados y que tiene muchas posiciones muy irresponsables”, respondió.

Le puede interesar: Jennifer Arias firmó el proyecto para reducir las vacaciones de los congresistas

También ratificó su cercanía con los exalcaldes Federico Gutiérrez y Alejandro Char.



Por su parte, el precandidato Juan Manuel Galán aseguró que no votaría por el continuismo “ni por el liderazgo mesiánico y caudillista”.



Además, dijo que se aliaría con quien lidere un cambio colectivo, respete las instituciones y tenga ideales claros.



Finalmente, el exministro Óscar Iván Zuluaga, sin mencionar a Gustavo Petro, aseguró que “es obvio que jamás votaría por él”.



Y agregó que si fuera el candidato único del Centro Democrático buscaría una coalición con el Partido Conservador, la U, Cambio Radical, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez y los partidos cristianos.