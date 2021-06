Porcicultores exigen nuevamente que el Gobierno retome el control del país

El gremio de la porcicultura nacional, Porkcolombia, junto con el Instituto Colombiano Agropecuario, informó que en la más reciente Asamblea General de la Organización Mundial de Sanidad Animal, realizada a finales de mayo, se anunció la certificación de la zona centro – oriente de Colombia como libre de Peste Porcina Clásica, lo que a su vez dejó el 95% del territorio nacional libre de esta enfermedad.

Según explicó el gremio, la zona certificada como libre de PPC, se encuentra conformada por los departamentos de Boyacá, Caquetá, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Santander, Tolima y sur de Casanare.

Por su parte, Jeffrey Fajardo, presidente de Porkcolombia, expresó que esta noticia tiene dos impactos positivos para el sector “ayuda a recuperar al menos algo de la moral perdida, los porcicultores y en general los productores de la ruralidad en el campo están muy preocupados y cada vez más desesperanzados de no encontrar una luz al final de este largo túnel que ya lleva más de un mes de una situación extremadamente crítica y creo que ese es el primer efecto, una buena noticia en medio de la crisis es revitalizante de la moral, creo que es el primer efecto; y ya una vez, ojalá muy pronto se supere esta situación pues básicamente esto da cuenta de una seriedad de un sector porcicultor que le ha apuntado desde más de hace 20 años a una transformación de sus estándares productivos, de sus estándares sanitarios y que nos deja entonces hoy en día a la vanguardia de la producción porcícola en América Latina y con uno de los estándares porcícolas más altos en el mundo”.

En medio de este importante anunció, Fajardo aprovechó para pedir de nuevo al Gobierno que retome el control de la situación que se presenta en diferentes partes del país, iniciando por el puerto de Buenaventura ya que esto sigue teniendo impactos negativos para los productores del sector que en muchos casos solo les queda como opción cerrar sus empresas.

Allí el líder gremial dijo “yo creo que la situación no ha llegado a su final, tristemente creo que en algunas regiones del país, especialmente en esas regiones de las que hemos hablado tantas veces, el Valle del Cauca, el Norte del Cauca y en algún sentido en el Eje Cafetero pero no tan grave, la situación sigue siendo extremadamente crítica muy deprimente, el hecho de que se tenga que hacer uso de caravanas, corredores humanitarios para llevar a cabo actividades perfectamente legales productivas bajo el escrutinio y decisión unilateral por parte de unas personas que se han tomado el papel del Estado, y ese es un papel que el Gobierno tiene que retomar lo antes posible, nosotros hemos exigido al Gobierno colombiano que retome el control del Estado en todos los sentidos, no solo en temas de orden público y digamos el control de las vías nacionales, sino también el control en las zonas rurales en donde seguimos siendo víctimas de extorsiones, seguimos siendo víctimas de la imposibilidad de llegar a trabajar en las granjas y es una situación que se agudiza cada día más en la medida en que el Puerto de Buenaventura todavía no ha retornado a la normalidad”.

Frente a los bloqueos, Porkcolombia aseguró que le parece muy desmotivante encontrarse que quienes los realizan son los que ahora tienen la posibilidad de definir quiénes pueden entrar a una zona, a qué hora, qué tipo de mercancías puede sacar, entre otras acciones que solamente representan la pérdida de control del Estado.

Finalmente, el líder gremial manifestó a W Radio que aunque se ha pensado en desarrollar algún tipo de alivio o ayuda para los porcicultores del país afectados por bloqueos, de no presentarse un cambio frente a los últimos 30 días en el territorio nacional, a pesar de que se creen ayudas, no quedarán muchas empresas en el sector por salvar.