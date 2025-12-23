El Consejo Ético de Alianza Verde expulsó a Diego Cancino y le retiró su militancia

El Consejo de Control Ético del partido Alianza Verde tomó la decisión de expulsar de la colectividad y retirarle la militancia al exviceministro del Interior, Diego Cancino.

Como mencionan, esto estaría relacionado con las investigaciones en su contra por presunto acoso sexual, sobre la denuncia de una funcionaria del Ministerio del Interior.

Tras conocerse la denuncia, la senadora Angélica Lozano, de la Alianza Verde, aseguró que tendría información sobre la posible vinculación de Cancino otra vez al Gobierno Nacional.

“¿Es verdad que la Cancillería vinculará a Diego Cancino como funcionario diplomático a la embajada de Colombia en Austria? (…) Sería premiar a un acosador sexual con varias denuncias penales”, dijo Lozano.

Por su parte, el concejal Julián Sastoque aseguró: “Durante años evidenciamos la mala clase persona que era. Conviene preguntarse en dónde lo tiene ubicado hoy en presidente Gustavo Petro”.

