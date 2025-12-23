Cancillería “reubicó” a funcionario de embajada en Nicaragua tras parranda de Carlos Ramón González

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que Óscar Iván Muñoz Giraldo, adscrito al Consulado de Colombia en Managua, fue reubicado en otra sede diplomática mientras avanzan las investigaciones disciplinarias en su contra, tras los hechos ocurridos el pasado 11 de diciembre en Nicaragua y que generaron un fuerte escándalo político tras el video revelado por la W en donde se ve al prófugo de la justicia, Carlos Ramón González.

En un comunicado de prensa, la Cancillería señaló que Muñoz Giraldo fue notificado oficialmente de la apertura de una investigación disciplinaria por parte de la Oficina de Control Interno Disciplinario, proceso que se adelanta por los hechos ampliamente conocidos registrados en la sede consular en Managua.

¿Qué cargo ocupa el funcionario?

La entidad precisó que el funcionario ocupa el cargo de Primer Secretario de Relaciones Exteriores en carrera administrativa, por lo que cualquier eventual sanción deberá surtirse a través del debido proceso disciplinario y no puede adoptarse de manera discrecional. Según el Ministerio, las actuaciones están regidas por la Constitución y la ley.

Asimismo, la Cancillería explicó que la competencia del proceso disciplinario recae en su Oficina de Control Interno, sin perjuicio de que la Procuraduría General de la Nación pueda asumir el caso bajo la figura de control preferente, si así lo determina.

Con el objetivo de evitar posibles interferencias u obstrucciones en la investigación, el Ministerio decidió reubicar temporalmente a Muñoz Giraldo en otra sede diplomática mientras concluyen las actuaciones disciplinarias.

Finalmente, la Cancillería informó que la canciller ordenó remitir copias del proceso a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, y reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el respeto estricto por el debido proceso.

