Porcicultores preocupados por los impactos que tendrían por la reforma tributaria

La Asociación Colombiana de Porcicultores, Porkcolombia, ha sido uno de los primeros gremios de la economía en pronunciarse sobre lo que significará para su sector la reforma tributaria que el país enfrentará próximamente. De esta manera, los porcicultores advirtieron que la medida podría generar algunos riesgos para la producción de carne de cerdo y por ende para la alimentación de los colombianos.

Seguido a esto, el gremio explicó que los riesgos se generarían debido a la posibilidad de perder la condición de bien exento, es decir, que la carne de cerdo pase a ser un bien excluido y los productores no puedan recuperar los IVA pagados en el proceso de producción y sus insumos, o que se excluya del IVA la carne de cerdo, hoy exenta lo que significa que tiene un IVA del 0% y se aumenten los IVA pagados en los insumos de producción, ya que, de esta manera el Impuesto al Valor Agregado ya pagado se convertiría en un costo que sería trasladado al consumidor final, lo que a su vez representaría un encareciendo de la canasta de alimentos.

Lea también: Mincomercio presentó régimen de megainversiones a empresarios de América Latina

Ante el escenario, el presidente ejecutivo de Porkcolombia, Jeffrey Fajardo, dijo “si bien a la fecha no conocemos el texto del proyecto de Reforma Tributaria, confiamos en el anuncio hecho por el señor presidente Iván Duque, en el sentido de no cobrar IVA a las carnes, los huevos y la leche, hoy bienes exentos; Sin embargo, esperamos que esto no implique pasar estos productos de exentos a excluidos del tributo, o peor aún, que se excluyeran del tributo los bienes hoy exentos y se mantuviera o incluso aumentará el IVA para las materias primas, lo cual comprometería la viabilidad de la porcicultura y la seguridad alimentaria de los colombianos”.

Seguido a esto, los porcicultores manifestaron que una política en este sentido redundaría en retrocesos en el trabajo de tecnificación, formalización y crecimiento que ha alcanzado en los últimos años el sector que cuenta con más de de 10.000 actores, los cuales generan cerca de 150.000 empleos directos; igualmente, manifestaron que esto también sería un impacto negativo para las familias que aún siguen tratando de recuperarse de los impactos ocasionados a sus economías por la llegada de la pandemia.

Finalmente, en cuanto al mercado de la carne de cerdo, el gremio considera que de adoptarse la medida en la reforma tributaria, esta podría inclinar la balanza a favor de la producción importada, debilitando a los productores nacionales.