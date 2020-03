Presidencia responde a Vargas Lleras que no busca un “negocio” con un eventual satélite propio

El director de proyectos especiales de la Presidencia de la República, Ricardo Ariza, le dirigió una comunicación al ex vicepresidente en respuesta a su columna en El Tiempo, ‘El satélite, un juguete caro’.



Luego de que Vargas Lleras asegurara que el gobierno pondrá en marcha el “negocio del satélite de observación de la tierra”, la Presidencia lo controvirtió.



“No existe ninguna decisión de política pública que se haya adoptado en función de ningún negocio como sugiere su columna”, dijo Ariza en referencia al CONPES 3983 - Política de Desarrollo Espacial, recientemente aprobado.



Igualmente le aclaró al ex vicepresidente que no se ha decidido la adquisición de un satélite propio sino que se aprobó el desarrollo de un trabajo técnico, por un grupo de expertos, para evaluar si se justifica o no la compra.



Y pese a las críticas hacia el proyecto, Ariza defendió su importancia al asegurar que “permitiría un aprovechamiento amplio y transversal de la tecnología satelital” y facilitaría información precisa en tiempo real.



“Una imagen puede tener diferentes usos, por ejemplo prevenir la deforestación, como usted bien sabe, entre el 2017 y el 2018 el país lamentablemente perdió más de 400.000 hectáreas de bosque sembrado; así mismo puede ser utilizada para la prevención y atención de desastres; la comprensión de los efectos del cambio climático en el país; la estimación de rendimiento de cultivos”, dice la carta.



En la misiva también responde a su preocupación por la supuesta inversión que tendría que hacer el gobierno de 350 millones de dólares para adquirir el satélite.



“La Comisión Colombiana del Espacio decidió explorar la posibilidad de adquirir infraestructura satelital propia de observación de la tierra teniendo en cuenta que, por los avances tecnológicos, estos sistemas han disminuido sustancialmente su valor durante los últimos años”, aclaró el funcionario.



Finalmente invitó al ex vicepresidente a conocer de cerca “los aspectos del desarrollo aeroespacial y tecnológico” que la Comisión Colombiana del Espacio viene desarrollando.



“Cuando se presenten las recomendaciones técnicas, y se adopten decisiones, en caso de que alguna esté relacionada con adquisiciones, esta deberá cumplir no sólo con los requisitos legales, sino también con los más estrictos lineamientos sobre la pertinencia, transparencia y conveniencia para el interés nacional de la decisión”, concluye la comunicación.

