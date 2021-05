Presidente Duque le pidió la renuncia al Director General Marítimo de la Armada

Alta tensión se vivió el 19 de mayo en el terminal portuario TCBUEN, cuando un grupo de personas entró a la fuerza al puerto: la operación del puerto se detuvo, el personal fue evacuado y el ESMAD, junto con el Gaula Militar, trataron de controlar la situación. Este evento sin precedentes obligó al contralmirante Juan Francisco Herrera a incrementar a nivel 2 la protección del puerto.

Según le explicó a W Radio, esta decisión se tomó en conjunto con el capitán del puerto y notificada al Puesto de Mando Unificado, en estricto cumplimiento del Código Internacional para la Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Este documento fue creado después del ataque del 9/11 y tiene como objetivo la creación de medidas para proteger a los buques e instalaciones portuarias de ataques terroristas.

Específicamente, el nivel 2 de protección establece la implementación de medidas adecuadas de protección durante un periodo de tiempo, como resultado de un aumento del riesgo que pueda llegar a afectar la actividad portuaria.

El contralmirante explicó que, en paros anteriores, se había logrado evitar que personas entraran al puerto a saquear, por lo que no se había visto la necesidad de declarar el nivel 2. Así mismo, reiteró que la decisión de las navieras más importantes de no volver al puerto se debe a la imposibilidad de sacar la mercancía de las terminales portuarias y no por el incremento del nivel de protección, argumento que habría sido utilizado por el presidente Iván Duque para pedirle la renuncia.

