Primer ministro de Luxemburgo pide a Corte dar vía a leyes que correspondan a la realidad

El primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, le pidió a la Corte Constitucional darle vía libre a leyes “que correspondan a la realidad”. Esto, con el fin de que los países como Colombia aprenda a aceptar diferencias.

Así lo expresó el ministro a través de un emotivo diálogo, en el que expuso los momentos en los que ha sido discriminado por estar casado con una persona del mismo sexo.

Lea en La W: ¿Retención o secuestro? Imputación de la JEP enfrenta a sectores políticos

En el XV Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, que se está llevando a cabo en Pereira y también de forma virtual, el primer ministro contó que, como mandatario, ha sido invitado a países en los que ser gay es un delito y le han pedido que acredite a su país como asistente.

“Ellos me dijeron (…) no, no registres a tu esposo como tal, mejor di que es un asistente”, relató Bettel.

El ministro agregó que los políticos tienen que aceptar que “ser diferente no es una opción sino un hecho”, por lo que expresó que deben adoptar legislaciones “teniendo cuenta los hechos, no el hecho de que nosotros quitamos derechos y los hacemos a un lado”.

Le puede interesar:

Así, el ministro Bettel agregó que no entiende por qué en unos países las personas homosexuales son sentenciadas a la pena de muerte: “tengo muchos problemas para aceptar eso”.