Marine Le Pen: “Brigitte Bardot era extraordinariamente francesa, libre e íntegra”

Marine Le Pen, líder de la ultraderecha francesa, mostró este domingo su “pesar inmenso” por el fallecimiento de la actriz y cantante Brigitte Bardot a los 91 años y consideró que fue una personalidad “extraordinariamente francesa”.

“Era increíblemente francesa: libre, indomable, íntegra. La echaremos muchísimo de menos”, destacó en un mensaje en ‘X’ Le Pen, con quien Bardot tenía afinidades ideológicas.

La líder de la oposición en Francia lamentó que el país haya perdido “a una mujer excepcional por su talento, su valor, su franqueza y su belleza” y saludó el combate de la legendaria actriz en favor de los animales.

“Una mujer que tomó la decisión de romper con una carrera increíble para consagrarse a los animales, a quienes defendió hasta su último aliento con una energía y un amor inagotable”, agregó Le Pen.

Bardot, icono del cine francés y símbolo erótico de los años 1950 y 1960, falleció a los 91 años, informó este domingo su fundación.

La protagonista de ‘Y Dios creó a la mujer’ (1956), ‘La verdad’ (1960) y ‘El desprecio’ (1963) era una de las últimas grandes leyendas del cine francés todavía en vida, tras la muerte de Alain Delon, fallecido en 2024 a los 88 años.

