Una tormenta invernal azotó la región báltica y causó cortes de electricidad y destrozos

Una potente tormenta invernal que azotó el sábado y el domingo los países bálticos provocó cortes de electricidad, derribó árboles, arrancó techos de edificios y obligó a la población a permanecer en sus casas.

Hasta primera hora de la tarde del domingo, con fuertes vientos todavía soplando, no se habían reportado heridos por la tormenta en la región, mientras que los medios suecos hablaron de al menos una víctima mortal por la tormenta que también afectó a Suecia y a la vecina Noruega.

La tormenta que se acercaba con fuertes vientos provocó un mensaje de alerta de emergencia especial a nivel nacional enviado a todos los teléfonos móviles de Letonia, advirtiendo sobre fuertes vientos y escombros proyectados.

El domingo por la mañana, las autoridades de los tres países informaron de miles de hogares sin electricidad, principalmente en zonas alejadas de las grandes ciudades.

En Estonia, la emisora ​​pública ERR informó de unos 11 000 hogares sin electricidad, pero los equipos estaban trabajando para restablecer el servicio.

Los servicios de bomberos y rescate de los tres países informaron de cientos de llamadas, principalmente informando de árboles caídos o escombros de la tormenta que bloqueaban calles y carreteras.

La radio pública de Lituania informó que más de 7.000 hogares se quedaron sin electricidad el domingo por la mañana, mientras que en Letonia los equipos de trabajo habían reducido de más de 7.000 a 3.100 el número de clientes sin electricidad.

Hasta la tarde del domingo no había estimaciones del coste financiero de los daños causados ​​por la tormenta en la región.

El Servicio de Rescate de Estonia informó el domingo en un comunicado de prensa que, además de los árboles caídos, el viento también arrancó tejas y, en Kärdla (ciudad de la isla báltica de Hiiumaa), todo el tejado de un edificio de apartamentos.

“Cuatro incendios se originaron por cables eléctricos caídos. En tres ocasiones, la gente chocó contra árboles caídos en la carretera”, indica el informe.

En Riga, la capital de Letonia, los medios locales informaron que los fuertes vientos habían arrancado parte del tejado de la Academia de Arte de Letonia, un edificio neogótico en el centro de la ciudad. También se informó de que el viento había arrancado fragmentos de fachadas de edificios en varias zonas de Riga.

EFE observó grandes contenedores de basura, incluyendo uno que derramó su contenido de botellas de vidrio, que volaron desde un arco hacia el patio de un edificio, bloqueando las plazas de aparcamiento de los residentes y cubriendo la zona con vidrios rotos y basura. Los contenedores de basura de gran tamaño son muy utilizados en la capital letona.

La advertencia enviada por las autoridades letonas a los medios de comunicación para evitar parques y cementerios durante la tormenta se refiere a la tradición letona de hacer cementerios en áreas boscosas con árboles y arbustos, en lugar de en campos abiertos como en otros países.

