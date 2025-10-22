Autoridades mantienen alerta roja por fuertes lluvias en Santa Marta

Con maquinaria amarilla se atienden los sectores afectados por las lluvias/ Alcaldía de Santa Marta.

Santa Marta

La Oficina para la Gestión del Riesgo y Cambio Climático (Ogricc), entregó un balance preliminar de afectaciones ocasionadas por la fuerte lluvia registrada el pasado 20 de octubre que alcanzó una intensidad de 120 mm de agua en tan solo tres horas.

Según la información entregada por las autoridades, se reportaron cuatro viviendas destruidas además, de 16 barrios afectados entre los que se encuentran Bastidas, Pescaíto, María Cristina, Altos de Galicia, La Lucha, San Fernando, Nacho Vives, Colinas del Río, Timayuí, 7 de Agosto, Libertador, Gaira, El Rodadero, Ferrocarril con Avenida del Río y Once de Noviembre.

“El IDEAM ha emitido Alerta Roja para la región Caribe debido a la influencia de la onda tropical AL98, la cual continuará afectando al territorio durante los próximos tres días”, dijo el director de la Ogricc, Alex Velásquez Alzamora.

Finalmente, se mantiene en alerta máxima los siguientes ríos: Gaira, Manzanares, Piedras, Mendihuaca, Guachaca, Buritaca y Don Diego.