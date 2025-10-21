Dos personas murieron en hechos aislados durante el aguacero que se registró en Santa Marta

Santa Marta

Durante las lluvias que se registraron este lunes en la capital del Magdalena, se presentó un lamentable hecho en el que un joven de 17 años, perdió la vida dentro de las instalaciones de la Piscina Olímpica de la ciudad.

Según la información suministrada por el Instituto para la Recreación y el Deporte -INRED, el hecho se registró después de que un grupo de por lo menos 30 jóvenes, intimidaron al vigilante del escenario e ingresaron a la fuerza, seguidamente, la víctima intentó hacer un salto peligroso desde una de las plataformas de clavados. Al caer, sufrió un fuerte golpe que le provocó la muerte.

Por otro lado, sobre el río Manzanares, un hombre perdió la vida en circunstancias que aún son materia de investigación por parte de las autoridades. Según versiones preliminares esta persona se encontraba en la orilla del afluente cuando al parecer un rayo cayó cerca de donde se encontraba, sin embargo, serán las autoridades las encargadas de confirmar o desvirtuar esta información.

Finalmente, los organismos de socorro hacen un llamado a la comunidad a estar atento a los comunicados oficiales, no acercarse a ríos, quebradas ni zonas propensas a deslizamientos, asegurar techos y objetos sueltos ante posibles ráfagas de viento.