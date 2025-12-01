Cundinamarca activa operativos tras emergencias por lluvias en la región

Bogotá

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, confirmó que debido a las fuertes lluvias en el departamento, las autoridades están trabajando de manera articulada con los Consejos Municipales de Gestión del Riesgo y los organismos de socorro, para atender estas situaciones y acompañar a las familias afectadas.

“Las fuertes lluvias del fin de semana han generado algunas emergencias en Cundinamarca, las cuales nos encontramos atendiendo”, dijo Rey.

Según lo reportado por el mandatario departamental, la primera emergencia se registra en el municipio de Viotá, donde continúa la búsqueda de una persona reportada como desaparecida tras una creciente súbita. Cinco personas fueron rescatadas con vida, una de ellas permanece hospitalizada, y desde las 5:30 de la mañana se activó el Puesto de Mando Unificado para reanudar las operaciones, con apoyo de los organismos de socorro y presencia del Ejército en puntos de control.

Lea también: Fuertes lluvias en Bogotá y La Calera dejaron inundaciones y encharcamientos

Además, en La Calera se registraron inundaciones y daños en viviendas y establecimientos comerciales en la vereda La Portada, así como afectaciones en los sectores de Salitre y San Rafael, ocasionadas por tormenta eléctrica y granizada. “La Alcaldía adelantó un censo preliminar que reporta 16 familias afectadas, el cual será consolidado mañana para avanzar en la entrega de ayudas. También se reportan caídas de árboles y tránsito restringido en algunos puntos, con presencia del CMGRD y el Cuerpo de Bomberos en terreno”.

Finalmente, en Cáqueza se reportan inundaciones en los barrios Inmaculada, Rafael Núñez, El Palmar y Villa del Tejar, así como en las veredas Centro Piscina y Placita.

“Varias viviendas presentan acumulación de agua debido a fallas en el sistema de alcantarillado. El municipio adelanta la evaluación de daños y análisis de necesidades, herramienta técnica que permitirá determinar el nivel de impacto, el número de familias afectadas y los apoyos prioritarios”.