Fuertes lluvias en Bogotá y La Calera dejaron inundaciones y encharcamientos

Bogotá

Este domingo, en horas de la tarde, se presentaron fuertes lluvias en Bogotá, La Calera y diferentes municipios del departamento de Cundinamarca. De acuerdo con el sistema de alerta de Bogotá IDIGER llovió en las localidades de:

Usaquén

Barrios Unidos

Teusaquillo

Chapinero

Santa Fe

La Candelaria

Antonio Nariño

Los Mártires

Rafael Uribe

Hasta el momento, se han atendido 15 eventos asociados a las precipitaciones, así: 11 caídas de árboles en las localidades de Usaquén y Chapinero. 3 encharcamientos y afectaciones viales en Usaquén y Usme. 1 accidente de tránsito asociado a las condiciones de lluvia en Usaquén.

“Todos los eventos han sido atendidos por los organismos de respuesta del Distrito, sin reporte de personas lesionadas, solo se reportan afectaciones leves a la movilidad, especialmente en las localidades de Usaquén y Usme”, informó el IDIGER.

Además, se presentaron encharcamiento en la localidad de Usme, en la intersección de la Av. Boyacá con Av. Caracas y los bomberos realizaron labores de drenaje en la Av. Boyacá con Diagonal 68A Sur, en sentido sur - norte. También se presentaron inundaciones en la Carrera 7 con y calle 193 y 232.

Entretanto, en el municipio de La Calera se presentaron inundaciones debido a la fuertes precipitaciones.

“Se reporta al momento algunas inundaciones y encharcamientos en jurisdicción del municipio de La Calera, por lo cual el Comité Local de Emergencias en Coordinación de Bomberos de esta zona se encuentran haciendo la atención de los diferentes llamados de la comunidad”, dijo el capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca.

Finalmente, las autoridades en Cundinamarca atendieron una mercancía debido a la creciente súbita del río Calandaima en el municipio de Viotá.

“En el sector conocido como Rompecalzones varias personas al momento de los hechos se encontrarán realizando algunas actividades de baño. Se hace la activación inmediata por parte del cuerpo bomberos de esta jurisdicción, Policía Nacional, Centros Hospitalarios, en donde se logra rescatar tres personas que presentan algunas lesiones, son valoradas y remitidas directamente al centro asistencial. Seis personas que posteriormente son rescatadas del río sin presentar lesiones aparentes, y nos encontramos en la búsqueda de una persona desaparecida de sexo masculino de aproximadamente 51 años”, informó el capitán Farfán.

