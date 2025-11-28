Devastadoras inundaciones dejan más de 300 muertos en Indonesia y Tailandia

El balance de las inundaciones que golpean el sudeste asiático subió considerablemente este viernes y rebasó el umbral de los 300 muertos, con al menos 145 víctimas en Tailandia y 174 en Indonesia.

Las mismas escenas se repiten en Indonesia, Malasia, Sri Lanka y Tailandia: ciudades bajo el agua, habitantes aislados y deslizamientos de tierra provocados por las intensas lluvias que castigan la región desde hace varios días.

En Tailandia, el portavoz gubernamental Siripong Angkasakulkiat informó este viernes que el número de fallecidos en las provincias del sur asciende a 145, más de un centenar de ellos en Songkhla.

El balance, que hasta la víspera era de 55 muertos, casi se triplicó en un solo día.

El sur del país es el más castigado. En el distrito de Hat Yai, los habitantes se vieron forzados a subir a los techos de sus viviendas a la espera de ser rescatados en embarcaciones.

En la provincia de Songkhla, donde se registran más de cien fallecidos, la morgue de un hospital ya no daba abasto, según sus responsables.

“La morgue está desbordada, necesitamos más capacidad”, declaró a AFP Charn, un responsable que solo dio su nombre de pila.

El jueves, los vecinos relataron la súbita crecida: “El agua alcanzó el techo del segundo piso”, contó Kamban Wongpanya, de 67 años, evacuado en barco.

Chayaphol Promkleng, comerciante, creyó al inicio que su tienda se libraría del desastre, pues el agua apenas le llegaba a los tobillos.

Sin embargo, al día siguiente el nivel alcanzaba su cintura y tuvo que huir para salvarse.

Ese mismo viernes, el gobierno suspendió al jefe del distrito de Hat Yai por su deficiente respuesta a la emergencia.

