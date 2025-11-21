Fuertes lluvias generaron inundaciones y caos vehicular en Bogotá

Bogotá

Tras las fuertes lluvias de este viernes en Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático informó que se han presentado granizadas en las localidades de: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, La Candelaria, San Cristóbal, Los Mártires, Antonio Nariño y Rafael Uribe Uribe.

De acuerdo con la información, “la mayor afectación se ha generado en la movilidad de la ciudad producto del drenaje lento en el sistema de alcantarillado en los corredores principales; Avenida Boyacá, Carrera Séptima, Avenida NQS y Avenida 68”.

Así mismo , se han registrado emergencias asociadas a la caída de árboles en: Chapinero, Engativá y Barrios Unidos, las cuales fueron atendidas por parte de los Bomberos, el Jardín Botánico y la Secretaría de Ambiente.

De igual forma, en las localidades de ladera se viene adelantando monitoreo permanente sin encontrarse condiciones de emergencias o riesgo por deslizamiento.