Encharcamientos y aumento en los niveles de los cauces de canales: reporte de lluvias en Bogotá

En medio de las fuertes lluvias de este jueves 20 de moviembre en Bogotá, el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático confirmó que se presentaron mayores precipitaciones en las localidades de: Usaquén, Suba, Engativá, Chapinero, BarriosUnidos, Teusaquillo, Santa Fe, Puente Aranda, San Cristóbal, Rafael Uribe Uribe, Tunjuelito Candelaria, Mártires, Antonio Nariño, Kennedy y Fontibón.

Según el balance preliminar, “se registra el aumento de los niveles de cauces en los canales de El Virrey y el Salitre, así como la inundación del sótano en un edificio en la localidad de Usaquén y algunos eventos asociados a encharcamientos y afectaciones en redes de alcantarillado en diversos puntos de Chapinero y Usaquén”.

Por ahora, no se reportan afectaciones significativas, ni remoción de masas, ni personas lesionadas y todos los casos permanecen en seguimiento.