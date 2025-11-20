Llegan 141 nuevos agentes civiles en moto para gestionar el tráfico en Bogotá

Este jueves, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el ingreso de 141 nuevos agentes de tránsito a la capital del país. Tendrán el objetivo de reforzar la gestión del tráfico y los controles en puntos críticos de la ciudad.

De acuerdo con la información, “su labor se centrará en apoyar los sectores de mayor afluencia, prevenir conductas de riesgo, especialmente en motociclistas, y aumentar la presencia nocturna en los puestos de control para evitar excesos de velocidad y conducción en estado de embriaguez”.

Sumado a esto, se anunció la creación de un nuevo equipo de agentes civiles para las ciclorrutas para reforzar la regulación, prevención y ordenamiento de estos carriles exclusivos.

“El fortalecimiento de las capacidades de control es fundamental. La ciudadanía nos está pidiendo autoridad en las vías, orden y protección a los actores más vulnerables. Este nuevo equipo llega para ayudarnos a mejorar la movilidad, actuar en los puntos críticos y garantizar que Bogotá fluya mejor”, dijo Galán.

En ese mismo sentido, Galán resaltó la importancia de consolidar a Bogotá como una ciudad de la bicicleta.

“Con más de 880 mil viajes diarios en bici, era necesario un equipo especializado que protegiera las ciclorrutas, promoviera el cumplimiento de las normas y velara por la seguridad de quienes se mueven en este modo”.

Por su parte, la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, dijo que, “con estos refuerzos, Bogotá contará con un equipo más robusto de agentes que seguirá trabajando en la gestión del tráfico y de la movilidad segura para que cada persona llegue a su destino”.

Así las cosas, el nuevo equipo operará directamente en la cicloinfraestructura, optimizando la vigilancia, el control y la atención a incidentes, con una presencia más cercana. Inicialmente, se conformará un grupo 16 agentes, garantizando un despliegue permanente.