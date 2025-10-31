Gobierno pide a Bogotá revisar medidas contra motos: “no puede haber desconexión con la ciudadanía”

Finalizó la reunión entre el Ministerio del Interior y el gremio de las motos en Bogotá, que protestó durante los últimos días por las medidas decretadas por la Alcaldía Mayor, para Halloween.

Sin embargo, según aseguró el viceministro del diálogo, Gabriel Rondón, al encuentro no asistió ningún funcionario del distrito.

“Esto no es un pulso de fuerza con la Alcaldía. Tras los diálogos, los bloqueos han disminuido. Todos coincidimos en la necesidad de regular las caravanas de Halloween, pero no puede haber una desconexión entre las necesidades de la ciudadanía y las normas que implementan los gobiernos ”, afirmó Rondón.

El viceministro informó que, como resultado de la reunión, se envió una carta a la Alcaldía Mayor de Bogotá para que revise los impactos del decreto en las familias bogotanas. “Vamos a generar una mesa nacional de concertación con las personas que derivan su sustento de la moto”, añadió.

Asimismo, hizo un llamado a los representantes de la Alcaldía de Bogotá: “Desde ayer he estado en comunicación con el secretario de Gobierno; es importante que a este espacio se vinculen también la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad”.

Rondón recordó que, según cifras de la Alcaldía de Bogotá con corte a marzo de 2025, en la ciudad están registradas aproximadamente 1.600.000 motocicletas, de las cuales el 17 % son utilizadas para trabajo en plataformas digitales.

“Esto significa que cerca de 100.000 personas que necesitan la moto para laborar entre las 5 de la tarde y las 10 de la noche se ven afectadas”, explicó.

Agregó que no se puede perjudicar a miles de ciudadanos “por 52 caravanas de motos, con cerca de 5.000 participantes, que generaron desorden en la ciudad. Este también es un llamado a que esas actividades se realicen de manera organizada”.

Finalmente, el viceministro reiteró la apertura de un canal de diálogo con la comunidad motera. “Así como se hizo en Cali y en Medellín, donde se adoptaron decretos y acciones focalizadas para restringir únicamente las caravanas”, concluyó.