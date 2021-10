Procuradora pide a alcaldes y gobernadores resultados ante aumento de inseguridad

La procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, hizo un enérgico llamado a los alcaldes y gobernadores del país para que trabajen de forma articulada en la implementación de los planes de seguridad y convivencia ciudadana para hacerle frente a la ola de inseguridad que se vive en todo el país.

Desde Cartagena, donde inició un recorrido nacional para conocer cómo están trabajando las autoridades en la implementación de los planes de seguridad y convivencia, Cabello advirtió que contra quienes no muestren resultados adelantará procesos disciplinarios.

"Se necesita articulación. Que veo yo: mucho consejo de seguridad, mucho puesto de mando unificado, y dónde están las soluciones reales muéstrenme la solución real, quiero ver eficacia y la eficiencia del resultado. No, se reúnen pero no veo la solución, no veo que saquen una conclusión", expresó.

La Procuradora General de la Nación indicó que los mandatarios deben trabajar, no sólo en reacciones sino en planes de prevención y fue enfática en indicar que los resultados deben ser inmediatos.

"Necesito que me muestren el plan, que lo acondicionen a la situación social de cada una de las regiones, que muestren el presupuesto para ver en qué se está gastando. No estoy dando plazo, esto quiero verlo ya, porque esos planes se empezaron cuando iniciaron los gobiernos y no se ven resultados", expresó.