Procuraduría ordenó más pruebas en investigación disciplinaria por Hidroituango

W Radio conoció el requerimiento que hizo la Procuraduría General de la Nación como parte de la investigación disciplinaria que adelanta el ente control por la emergencia en Hidroituango en 2018.

En el documento de cuatro páginas se ordena, entre otras, que sean incorporadas al expediente las notas periodísticas, “declaraciones y comunicados de prensa que alrededor de las presuntas irregularidades y fallas de diseño, construcción e interventoría del proyecto hidroeléctrico Ituango, decisiones de la junta directiva de EPM, han venido y llegaren a presentar terceros, los Alcalde y ex Alcaldes de Medellín, Gobernador y ex Gobernadores de Antioquia, directivos y ex directivos de Empresas públicas de Medellín – EPM y la sociedad Hidroeléctrica Ituango SA ESP”.

A EPM se le pide que remita todas las actas de junta directiva a partir de enero de 2019 a la fecha de remisión en las cuales conste deliberaciones y decisiones adoptadas por parte de la misma.

Desde esa misma fecha, EPM debió allegar, también copia del contrato y la documentación que repose con respecto a todas las personas que hayan fungido como gerente general de la compañía, así como vicepresidente de asuntos legales y miembros de junta directiva en propiedad o encargados.

La Procuraduría pidió copia de todos los informes, “conceptos, análisis, recomendaciones, estudios y cualquier otro documento puesto a consideración de la gerencia y/o de la Junta directiva de la empresa por parte de los aseguradores y reaseguradores del proyecto hidroeléctrico Hidroituango durante el desarrollo del mismo”.

A Mafre, el ente de control le requiere un informe del estado actual de las pólizas de seguros que soportan los riesgos del proyecto, reconocimientos, negaciones de reclamaciones y pagos realizados hasta el momento, acompañado de los soportes de las razones de hecho, técnicas y de derecho que sustenten tanto la aceptación, reconocimiento y pago como la negativa de reconocimiento de las reclamaciones presentadas.

La aseguradora también debió entregar el informe detallado y soportado documentalmente de los análisis, estudios y conceptos emitidos por todos y cada uno de los aseguradores y de los reaseguradores de Hidroituango.

En este proceso la Procuraduría General de la Nación quiere los testimonios del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón y el vicepresidente de Asuntos legales, Alexander Sánchez.

