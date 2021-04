Proponen paro legislativo hasta que el Gobierno retire la reforma tributaria

Congresistas de diferentes partidos cuestionaron la insistencia del Gobierno Nacional en mantener el proyecto de reforma tributaria presentado en el Congreso de la República y plantearon un paro legislativo hasta que no se retire.

El senador Armando Benedetti aseguró que el Congreso no puede ser sordo ante el llamado de los ciudadanos que salieron el 28 de abril a las calles del país.

"El Congreso no debe sesionar hasta que se retire, no sólo porque sea bueno o malo, sino para que no haya más muertos y empiece un nuevo día con un consenso".

El senador del Polo Democrático aseguró que no se puede entrar a considerar la posibilidad de "una enmienda o maquillaje de semejante iniciativa que tiene un carácter lesivo para millones de personas".

Hasta el momento, el Gobierno ha insistido en que no retirará el proyecto que lidera el ministro Alberto Carrasquilla.