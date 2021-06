Proyecto de ley no busca sustituir la función del Consejo de Estado: Procuraduría "La atribución de función jurisdiccional a órganos o entidades que no están en la rama judicial no los convierte en jueces", señaló la procuradora Margarita Cabello.

”Proyecto de ley no busca sustituir ni desconocer la función del Consejo de Estado”: Procuradora Margarita Cabello. Foto: Colprensa