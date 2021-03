¿Qué es el feminismo? Mujeres opinan

En Sigue La W hablamos de la mujer en la política, la paridad, la desigualdad salarial, la economía del cuidado y la lucha por la reivindicación de los derechos de la mujer.

Catalina Ruiz-Navarro, directora de la revista Volcánicas, manifestó que “el feminismo es la lucha social más importante que tenemos en América Latina”.

Sobre los daños que se presentaron en las marchas del 8 de marzo, indicó que “rayar un cajero automático o las paredes no es violencia, violencia de verdad es que lleguen los del Esmad. Para mí las marchas fueron pacíficas”.

Del caso del camarógrafo de un medio de comunicación explicó que “hay una cosa que tenemos que recordar y es que todos los medios feministas sacamos manuales de cómo cubrir marchas feministas. Hay algunas en las que no quieren que hombres estén presentes en las manifestaciones porque fueron víctimas de violencia por parte de los hombres. A los hombres no les estamos vulnerando el derecho si les decimos que no estén en un espacio por un momento”

“A una mujer la violan y les importa un carajo, pero hay un rayón a un cajero automático y todo el mundo se indigna. Las mujeres periodistas somos fuertes y podemos ir a cubrir solas”, dijo.

Por su parte, Claudia Palacios, periodista y autora de ‘HemBRujaS’, señaló que “el feminismo es más necesario de lo que ha sido siempre, es una causa justa, una lucha legitima y todos los seres humanos pueden unirse a esta causa y entender este tema”.

Le puede interesar:

“La marcha es un símbolo que por personas que realizaron actos vandálicos no se pueden dañar. Personalmente me preocupa que se desdibuje esto que es un gran valor de la lucha feminista y rechazo esas manifestaciones vandálicas”, expresó.

Sobre lo que pasó con el camarógrafo “considero que es violencia, y además si se prende fuego a una estructura sigue siendo violencia. Con rayar las paredes no estamos solucionando unos problemas, la verdad es poco estratégico pretender que hacer esto es una forma de reclamar los derechos de las mujeres”.

Finalmente indicó que hay diferentes tipos de feminismo, “pero creo que es importante tomar como ejemplo a sufragistas”.