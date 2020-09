¿Qué es lo que pasa con el proyecto del puerto de Tribugá?

Con la polémica que ha surgido por la posible construcción de un puerto en el golfo de Trubugá en el Chocó, distintas voces han aparecido, tanto a favor como en contra: unos dicen que es necesario para conectar al departamento y los mercados con el centro del país, pero otros aseguran que sería un daño ambiental irreversible.

Esto apareció luego que se conociera que la Gobernación del Chocó está trabajando en una ordenanza para declarar el proyecto como "de utilidad pública" y de interés nacional", pues desde 1953 se está hablando de la construcción de dicho puerto en esa zona. Desde hace 15 años se ha pensado en una vía para llegar hasta Nuquí, dado que las dos que existen no hace esto posible por la selva que hay en el medio. Así que, para continuar con la vía, es necesaria una licencia ambiental.

En la actualidad hay un proceso de consulta para este tema. A pesar de todo lo anterior, ambientalistas han asegurado que sería un daño terrible, pues esta es una de las 24 zonas más biodiversas del mundo.

Por ello, En Sigue La W, Luis Ernesto Olave, líder social de este departamento, expresó que "no es un proyecto para el Chocó", debido a que "se dañaría la calidad de vida y llegaría más violencia, más narcotráfico y prostitución porque eso es lo que genera un puerto". Además que afectaría "el ecosistema, la vida y cultura de la región".

Al igual que Olave, Luis Perea, presidente del Grupo Interinstitucional y Comunitario de Pesca de Chocó, dijo que "Tribuga en una zona especial para todos (...), acá tenemos producción de muchas especies que le sirven al Pacífico". Insistió: "no es una obra modelo de desarrollo ni modelo para el Chocó. No entendemos cómo el gobernador dice que es una obra de interés nacional o general cuando el Chocó no tiene qué exportar, el puerto está diseñado para grandes inversionistas, no para nuestro desarrollo (...), perderíamos posibilidades".

Perea comentó que es necesario que la administración departamental tenga en cuenta sus voces y que les den la oportunidad de expresarse porque los más afectados son los habitantes de esta zona del Pacífico colombiano.

Mientras tanto, el Gobierno nacional trató de solicitar la licencia ambiental ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, esto en enero pasado, pero fue negada porque no cumplía con los requisitos necesarios y, pro ahora, no cursa ninguna solicitud para este proyecto, de acuerdo con dicha entidad.