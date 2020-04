¿Qué ha cambiado 25 años después en el caso del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado?

Enrique Gómez Martínez, abogado y sobrino de Álvaro Gómez Hurtado, explicó que este caso es reconocido como de lesa humanidad y por esto no podrá prescribir. Además, aseguró que el exfiscal Eduardo Malagón frenó la investigación y fue participe en el asesinato de la hija de Víctor Patiño.

Por su parte, el investigador Jorge Gómez Pinilla aseguró que hay evidencia que hoy se retoma, pero que ya es cosa juzgada.

Mauricio Gómez Escobar, hijo del abogado, manifestó que durante años esta ha sido una operación magnifica de encubrimiento y subrayó que a su padre no lo pudieron matar por estar metido en un golpe de estado porque él no hacía parte de ninguno. "Si a mi padre no lo hubiera matado Ernesto Samper, este no habría terminado la Presidencia", agregó Gómez.

Finalmente, Ramiro Bejarano, exdirector del DAS, dijo que no cree que este caso llegue a la verdad si la investigación se utiliza como herramienta política.

