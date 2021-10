Que paguen los que tengan que pagar: Duque ante caso Mintic

En medio de la posesión de la nueva ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Carmen Ligia Valderrama; el presidente Iván Duque habló sobre el caso de corrupción que salpicó la entidad y que llevó a la salida de la ex Ministra, Abudinen y la apertura de investigaciones por los diferentes entes de control.



“Porque hoy más que nunca la gestión contractual sobre todo frente a esos ataques que intentaron los corruptos deben estar no solamente blindados de cualquier ataque sino que como usted no estaba en Asunción de inspección y vigilancia vamos a ir hasta el fondo con los organismos de control para que podamos llegar a todos los responsables y que paguen lo que tengan que pagar en la justicia colombiana o en la justicia de los Estados Unidos”, puntualizó el jefe de Estado.

En su discurso también el Mandatario agregó, ”por supuesto en esta tarea que tiene usted también con su habilidad jurídica y en colaboración con los Organismos de Control es seguir avanzando hasta recuperar desde el punto de vista de la monetización efectiva, esos dineros que corruptos pretendieron arrebatarle al pueblo colombiano y que gracias a la oportuna caducidad y los embargos y la acción de los Organismos de Control permitió actuar, para que los embargos puedan hoy tener un potencial valor que puede ser más del monto asignado en ese anticipo”.



Finalmente, Duque hizo un recuento de la misión que tiene la nueva ministra justo antes de finalizar este gobierno, “asume un Ministerio que tiene en estos 10 meses una enorme tarea materializar y seguir avanzando en la conectividad de la Colombia profunda pero también en dejar una huella imborrable de avances hacia la internet de alta velocidad, se ha avanzado mucho en estos tres años y 2 meses para llegar a esa meta del 70% de nuestro país con internet de alta velocidad”.