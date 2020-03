¿Qué pasó con Roberto Montenegro, el agente del CTI investigado en el caso “chuzadas”?

Roberto Carlos Montenegro es el agente del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) involucrado en el escándalo de “chuzadas” que dejó como víctimas al sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), varios abogados y al propio exfiscal Néstor Humberto Martínez.

Según fuentes del proceso, Montenegro es el enlace entre los miembros de la red de “chuzadores” y los funcionarios corruptos de la Fiscalía, pero hasta ahora no se han tomado decisiones judiciales en su caso y se desconoce el paradero del agente.

Ante esto, La W tuvo acceso al expediente de la Fiscalía en el proceso judicial, donde se revela el testimonio que el agente le dio a los investigadores.

Según el documento, Montenegro asegura que al coronel Jorge Humberto Salinas Muñoz lo conoció cuando trabajó en las Fuerzas Armadas en Inteligencia. Dijo que, posteriormente, “en el año 2012 o 2013”, tuvo contacto con el coronel cuando él era jefe de seguridad de Ferrocarriles del Pacífico, mientras se desempeñaba como asesor de inteligencia de la Tercera Brigada con sede en Cali.

El ente acusador informó que en el caso de “chuzadas” al sindicato de Avianca, Salinas Muñoz manifestó en su interrogatorio que “dicha actividad fue solicitada por Roberto Montenegro”.

En el interrogatorio hecho a Montenegro, este informa que se volvió a contactar con Salinas cuando el otro miembro de la Fiscalía investigado por “chuzadas”, Luis Carlos Gómez Góngora, le pidió el favor:

“Como primera medida, en ningún momento le solicite actividades ilegales, vía telefónica, eso a finales de abril comienzos de mayo de este año, no recuerdo la fecha exacta, venía caminando desde el centro comercial Gran Estación para mi lugar de trabajo, acá en el búnker, después del almuerzo, en compañía de mi jefe el señor Luis Carlos Gómez Góngora, aproximadamente a la altura del obelisco, por el frente del hotel nuevo que está en construcción, mi jefe se encuentra con una persona de manera casual, la cual no conozco, ni nunca lo había visto, paramos él lo saluda, como gesto de cordialidad el me lo presenta, yo sigo unos pasos más adelante y ellos se quedan ahí charlando, luego mi jefe me llama y me pregunta que si yo conozco a alguna persona o empresa especialista en seguridad que realice análisis de riesgos, a la pregunta le digo que sí, me manifiesta que es para que realice un análisis de riesgos a una persona, en el momento no me mencionan, ni que empresa, ni que actividad desarrollaba, como yo accedí a que yo conocía a alguien me dicen que si yo puedo contactar la persona, actividad que realizo en ese mismo momento llamo al Coronel Salinas”.

Por su parte, en interrogatorio, Salinas le aseguró a la Fiscalía que Roberto Montenegro lo contacto cuando ya estaba en la Fiscalía para hablar sobre el tema de Avianca.

“El caso Avianca, dentro de mi gente que conozco, me contrataban muchas personas uno de esos amigos que me contacta, en este momento trabaja en la Fiscalía General de la Nación se llama Roberto Montenegro.... Montenegro ingresa a la Fiscalía y más o menos entre mayo y junio me contacta y me comenta el caso de Avianca, que consistía en o lo que él me dio a conocer es que el personal de Avianca, los abogados querían conocer casi en tiempo real lo que en ese momento estaba pasando con Acdac, y me paso los números de celular del presidente y vicepresidente o suplente de Acdac, querían conocer las conversaciones entre los dos de Acdac del sindicato referentes a las acciones o actividades que ellos estaban adelantando contra Avianca, todo lo relacionado al paro que hubo el año pasado y el despido de pilotos, que querían saber exactamente, querían saber comunicaciones y más que todo documentos por el tema de las acciones para evitar o pelear el despido de pilotos, María Alicia me dijo que ahí se envió un documento no sé si fue por WhatsApp, según me decía este señor Roberto que los abogados de Avianca que querían todo tipo de documentos, toda comunicación, estaban exigiendo mucho, ahí están en la carpeta, no sé qué pasó, si Roberto habló con los de Avianca, el hecho fue que ese tema no se volvió a tocar, se le enviaron los archivos y comunicaciones de WhatsApp de esto, no se recibió ningún peso”.

La pregunta de las víctimas en el proceso es: ¿qué abogados le pidieron a Salinas investigar a los pilotos de ACDAC?