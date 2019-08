¿Qué piensa Uribe sobre sus exfuncionarios Arias, Noguera y Gabriel García Morales?

Andrés Felipe Arias

En referencia a Andrés Felipe Arias, su exministro de Agricultura condenado por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que creía en él sobre su no injerencia en los sobornos trasnacionales de Odebrecht.

“No he ido a verlo porque no he podido, porque estamos trabajando en la segunda instancia que se le daría a conocer, quiero verlo, el día que yo vaya a verlo, antes de entrar, el país lo va a saber”, aseguró Uribe.

Agregó que Arias, señalado por testigos de haber sido el contacto de Marcelo Odebrecht con la Casa de Nariño durante su gobierno, en la génesis de los sobornos en la Ruta del Sol; le envió un mensaje de voz a través de Juan David Vélez, en el que le manifiesta su inocencia:

“Él me mandó mensaje pero no lo he podido escuchar, sé de la transcripción... ‘Lo único que recibí como ministro fue mi sueldo y unos honorarios por clases a Universidades que lo permite la ley, como candidato en mi tarea posterior a ser Ministro, nunca recibí un peso de Odebrecht’, eso me lo mandó decir”, puntualizó.

Uribe aseguró que si se demostrara lo contrario sobre Arias y Odebrecht, “sería muy frustrante, hoy le creo, yo lo quiero”, agregó.

El exmandatario afirmó que no está vinculado al escándalo Odebrecht, pese a los videos que registran la apertura presidencial a la inversión de Marcelo Odebrecht, quien con los años se comprobó, fue el cerebro de los sobornos en América Latina.

“Yo no hice sino atraerle inversión a este país, aquí no venía nadie a invertir, yo recibía, una orden mía era inversionista que llegue al aeropuerto El Dorado, me lo traen que quiero hablar, y todas las reuniones eran en la Presidencia, con el uno, con el otro, hasta los abogados de los Nule fueron a la Presidencia, OHL de España, todo fue transparentemente”, agregó el Senador del Centro Democrático.

Jorge Noguera

Sobre la condena de la Corte Suprema de Justicia a Jorge Noguera, exdirector del DAS del gobierno de Álvaro Uribe por vínculos con paramilitares, el jefe del Centro Democrático aseguró:

“Yo le cogí cariño a Jorge, yo no soy capaz de condenar a Jorge, cuando oigo a su señora a sus hermanos y las razones que él manda, yo sigo pensando que él tiene derecho a la segunda instancia”.

Noguera también fue condenado por la persecución a periodistas, líderes sindicales, políticos, magistrados contradictores del gobierno Uribe, en el oscuro capítulo de las ‘chuzadas del DAS. Sin embargo, el exmandatario insistió:

“Yo creo que Jorge Noguera tiene derecho a una segunda instancia, no soy capaz de condenarlo”.

Gabriel García Morales

Sobre su ex viceministro de Transporte y exgerente del INCO, Gabriel García Morales, condenado a 5 años por haber recibido 6.5 millones de dólares de Odebrecht para torcer la licitación de la Ruta del Sol, el expresidente Uribe se mostró sorprendido porque García le había dicho que era inocente.

Uribe reconoció que hablaron cuando estalló el escándalo de Odebrecht y García Morales le dijo que no estaba involucrado, sin embargo, al poco tiempo, fue capturado y condenado.

“Que diga si más funcionarios de mi gobierno están involucrados en los sobornos”, fue el mensaje de Uribe a sus exfuncionario, una de las fichas clave en la cartera de Transporte.