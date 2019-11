Quiero justicia y que pidan perdón: Yadira Perdomo, víctima de bullying que casi muere

Yadira Perdomo, es el primer caso de bullying reconocido en Colombia. Una “broma” escolar le hizo perder la movilidad en sus piernas y 10 años después, peligra su vida por las secuelas y la falta de recursos.

“No quisieron llamar a mi casa, me enviaron en el bus toda golpeada y luego empecé a dejar de sentir las piernas y a sentir un fuerte dolor de cabeza” contó Yadira.

Por su parte, Ángela Altamira, destacó que “ni siquiera fueron un poco sensibles al ver que ella venía sangrando (...) ingresa a la Clínica El Bosque por Urgencias. El doctor me dice que se fracturó la columna y tiene trauma craneoencefálico”.

El abogado Iván Cancino, mencionó que “a Yadira venían haciéndole bullying desde mucho tiempo atrás y le causaron un perjuicio irreparable. Trataron de minimizar el problema, de decir que había sido una broma y un accidente”.

Yadira, destacó que “eran muy fuertes las bromas y se aprovechaban de que yo era una niña muy tímida (...) le pregunté a mi mamá si me podía cambiar de colegio y me dijo que iba a buscar. Una razón por la que me molestaban era porque no bebía alcohol (...) fue acoso sistemático. Espero que él (el responsable) algún día piense en todo lo que me hizo”.

También Cancino habló de que no hubo un real arrepentimiento de parte de quienes perpetraron el ataque, “el culpable jamás ofreció disculpas de corazón. El argumento fue que se trató de una broma, que se le fue la mano (...) en el juicio demostramos que se trataba de una conducta reiterada”.

Además, la mamá mencionó lo difícil que ha sido la situación, “ningún padre quisiera vivir lo que yo viví. Pero el colegio nos ha abandonado totalmente (...) manipularon y mintieron (...) recibíamos mensajes de que nos iban a matar”.

“Nos llamó la atención la solidaridad negativa hacia el responsable. Pudimos rescatar un audio en que se escucha absolutamente todo lo que pasó y los compañeros le hacen el reclamo al agresor” dijo Cancino.

Por su lado, Camilo Castaño, rector del colegio donde la pequeña sufrió el accidente, “desde que este proceso empezó, todo el tiempo hemos acudido a ellos en lo penal y en lo civil (...) cuando el estudiante fue acusado, el Gimnasio Campestre Los Alpes estuvo ahí”.

“En el caso de Yadira se han mezclado mentiras (...) cada vez que un periodista se ha sentado conmigo, he podido mostrar por lo menos ocho versiones distintas de lo que ocurrió” añadió.

Finalmente dijo que la familia “no ha permitido (el acompañamiento); la única vez que hubo una reunión, le solicitaron al colegio $12.500 millones en un acta de conciliación que, por supuesto, no podíamos sostener”.